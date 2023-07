La revue de presse : vive le Roi ? Oui selon 55% des Belges

Le roi Philippe fête demain ses dix ans de règne et jusqu’à présent son bilan est plutôt bon. Plus de la moitié des Belges sont en tout cas satisfaits du Roi. C’est le résultat du baromètre de la monarchie, publié dans Le Soir et Het Laatste Nieuws. La Reine Mathilde et la Princesse Elizabeth obtiennent le même score.

Au bulletin de notes final, le Roi obtient une moyenne de 5,9 sur 10. A l’exception des électeurs d’extrême droite ou d’extrême gauche, cette note est la même peu importe les régions, l’âge ou le genre des personnes sondées. Il s’agit d’un bien meilleur score que quand il était prince, où il peinait à convaincre, écrit Le Soir.

Le Roi est dans la moyenne au niveau européen, souligne Le Soir, ce qui va très bien aux Belges, qui ne semblent pas vouloir le voir exercer davantage de fonctions, ou dévoiler sa vie privée, selon le sondage du Soir et HLN.

Le Roi est aussi en Une de La Libre et de l’Avenir : "Un règne sans faux pas", titrent les deux journaux.