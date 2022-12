La revue de presse : Vivaldi, en bout de course ?

La Libre se rend en reportage auprès des "invisibles de Schaerbeek." Ce millier de personnes, réfugiés – ironie extrême – dans un ancien bâtiment du SPF Finance. Immeuble sur lequel, rapporte le quotidien, Médecin sans frontière a apposé une affichette "Etes-vous vacciné contre la Diphtérie et le Tétanos ?"

C’est dire les conditions d’hygiène qui règne dans cet endroit. Et c’est dire aussi combien cette question (écrit Le Soir) est le dernier des soucis du Fédéral.

Avec le retour de température plus clémente, la crise de l’asile est retournée au frigo politique. L’objectif qui réunit les partenaires reste, écrit Le Soir, qu’on en parle le moins possible et surtout que cela ne vienne pas perturber une équipe fédérale qui a déjà assez de problèmes comme ça.