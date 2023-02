La revue de presse : visite de Zelensky, l’Europe prête à livrer… des promesses

Et c’est idée là, toute la presse le souligne.

"Zelensky réclame des avions de chasse à l’Europe" (L’Echo) "Plus d’armes, plus vite" ajoute L’Avenir. Et si, comme l’écrit La Libre, Zelensky est à Bruxelles comme chez lui, et si, comme l’écrit Le Soir, nous sommes européens, il faut aussi noter que chacun des gestes posés hier devra être suivi d’acte.

C’est Le Soir qui insiste en édito : Cette visite a été l’occasion de se confronter au visage de la guerre. Au regard d’un homme venu du front. D’un président qui voit son peuple mourir par paquet.

Chaque accolade, chaque poignée de main doit se comprendre comme un engagement comptable de nos dirigeants. Celles et ceux, qui, ces 2 derniers jours, l’ont accueilli et célébré et qui lui ont promis que "plus sera fait." Ceux-là, aux yeux de l’Ukraine sont désormais comptables de leurs engagements.

Et cet engagement, très concrètement, très simplement, cela signifie, conclut le Soir, livrer des armes. Donner de l’argent.