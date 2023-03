La revue de presse : vice et vertu du clash politique

Et quel fait du prince ! ajoute L’Avenir.

Le Master médecine à Mons ?

Qu’importe si à 70 km de là, les mêmes études sont déjà organisées.

Qu’importe si pour la pénurie de médecin, problème et solution devront être trouvés ailleurs.

Qu’importe si l’arrivée du master ne permettra pas de former plus de médecins…

Non, s’il fallait trouver une force à ce compromis, c’est d’avoir eu le mérite d’exposer des tractations qui se déroulent traditionnellement entre 4 murs. Et démontrer aussi que le sous-localisme – et le fait du prince – sont et restent des réalités – malgré les slogans électoraux.