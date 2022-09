La revue de presse : Vague brune en Italie

Ce lundi, Giorgia Meloni revendique la victoire et le poste qui l’accompagne. Pour le New-York Times, toute l’Europe tourne une page. Celle de plus de 70 années d’après-guerre où le nazisme et le fascisme sont restés un tabou.

Beaucoup d’éléments concourent à expliquer l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Cela a sans doute moins à voir avec l’attrait pour sa personne ou les politiques qu’elle entend mettre en place, mais bien plus – dit le NYT – avec cette faim éternelle de changement qui anime l’électeur italien. Cette vision-là serait presque rassurante… : d’ici une législature, n’importe quelle nouvelle création ou créature politique pourrait lui ravir la place.

Sinon qu’il existe une autre force à l’œuvre, explique le NYT.

A la différence de l’Allemagne, après la seconde guerre mondiale, l’Italie a choisi l’amnésie pour réunir la nation. De ce refus d’affronter le passé fasciste, est née pour l’extrémisme, la possibilité de s’insinuer dans le discours politique mainstream. Par cette erreur initiale, l’extrême droite peut se présenter acceptable, comme vierge de tout passé.