La Revue de presse : Une guerre ? Deux crises !

Pour la presse, qu’il s’agisse de la crise des réfugiés ukrainiens ou de celle de la flambée des prix des hydrocarbures, il y a là pour le gouvernement fédéral l’obligation de gérer ces dossiers à la fois dans l’urgence et sur la durée. La presse prévient : gérer et l’un et l’autre ne sera pas simple. La Belgique a peu de marge de manœuvre pour jouer sur les prix de l’énergie. Elle n’en a pas beaucoup plus pour assurer un accueil digne de ce nom à des réfugiés de guerre de plus en plus nombreux. Il faudra, conclut un édito, passer du Wir schaffen das au What ever it takes.