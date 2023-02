La revue de presse : une année passée à voir tomber les certitudes

"Un an après l’invasion de l’Ukraine, c’est l’impression d’un grand réveil qui domine." (Le Soir.)

Après la stupeur d’entendre ce mot "guerre" revenir pour la troisième fois sur le sol européen depuis plus de 100 ans, après l’ahurissement pour nous qui avions cru à ce "plus jamais ça" clamé au lendemain de la seconde guerre mondiale, la peur a pris chacun de voir cette guerre de haute intensité ravager l’extrême est du continent européen.

Cette guerre, titre La Dernière Heure, "c’est notre guerre est aussi." Autant au regard du terrible bilan humain qu’au regard des conséquences économiques qui ravagent un fragile équilibre mondial.

Oui, admet Le Soir, en édito, c’est notre guerre mais façon "j’y pense et puis j’oublie." "J’y pense quand un bout de missile russe tombe en Pologne, et j’oublie le reste du temps. J’y pense quand Zaporija, la centrale nucléaire ukrainienne est en péril. Et puis j’oublie. J’y pense beaucoup plus encore quand ma facture explose." En somme, Le Soir dépeint là cette sorte de fatigue qui nous guette. Fatigue de l’aide, des images, des informations, fatigue du conflit tout court.

Mais ce réveil a surtout chamboulé beaucoup de certitudes. Un an de guerre et tant de convictions à jeter, écrit Le Temps.

Le conflit planétaire que certains experts évoquent comme existant de fait et que d’autres réfutent n’est plus impossible. Par escalade ou par accident, cette troisième guerre mondiale n’est plus exclue.

Le multilatéral, aussi, souffre lourdement de cette guerre. Si plusieurs saluent la réaction européenne, l’Onu semble désormais dans une impasse tant "ses déclarations et ses résolutions n’induisent pas de grand effet." Sinon de souligner et de confirmer de nouvelles divisions : l’axe Russie-Chine, la position de l’Inde, de bon nombre d’Etats africains qui surprend tant ceux qui n’ont chaussé que des lunettes européennes. "Ce refus de s’aligner est pourtant assez prévisible, estime Le Monde. Des libertés répétées prises par le passé par les Etats Unis et certains de leurs alliés avec le droit international qu’ils défendent aujourd’hui à l’égoïsme à courte vue affiché pendant la pandémie de Covid-19, les conditions d’une défiance étaient réunies."

Cette guerre fait bouger les fronts. Et le Temps conclut :

"Le monde de 2023 devra s’appréhender avec d’autres clefs."