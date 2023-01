La revue de presse : un peu de dignité s’il vous plaît !

Vaudeville pour de Tijd et Het Laatste Nieuws… Cirque pour l’Echo… Fiasco titre la DH… Non-procès… Parodie… selon Sudinfo… Flou et brouillon… La polémique autour des fouilles à nu des accusés ne fait qu’enfler. Finira-t-on avec un procès sans accusés ? C’est le risque. Hier déjà, personne dans le box, écrit Le Soir.

La juge et les avocats des accusés demandent une justification au jour le jour pour ces fouilles de la part de la police. D’après le commissaire général de la police fédérale, elles existent, ces justifications, et elles seront actualisées chaque jour du procès en fonction des risques, promet-il. C’est ce que rapportent tous les journaux ce matin.

Mais à quoi joue-t-on ? A quoi bon ce flou inutile ? Se demande l’éditorialiste du Soir. Si des justifications à ces fouilles à nu existent, où sont-elles ? Et pourquoi les parties au procès ne les ont jamais vues ? Ajoute encore Le Soir.

Le procès était mal embarqué dès le départ, rappelle Sudinfo. Sur le plan logistique, c’est le cafouillage depuis le début. Bruxelles souffrait par ailleurs de la comparaison avec le procès des attentats de Paris, rajoute Sudinfo, élevé au rang d’exemple. Il faut que l’Etat et la justice belge sortent de l’impasse, pour garder la face à tout prix.

Au pays du compromis, ce cirque met en effet en lumière les dysfonctionnements propres à la Belgique. Plus aucun pouvoir ne se parle, titre l’Echo… Cour d’appel et parquet fédéral… Avocats et policiers… Le ministre de la Justice lui-même et les hommes qu’il est censé commander… Désaccords, haine et mépris, résume l’Echo, qui estime qu’il est à présent du devoir du ministre de la justice Vincent Van Quickenborne de prendre la parole pour "faire cesser cette honte".