La revue de presse : Ukraine, "nous n’avons plus peur"

Le Figaro souligne que la Russie n’envisage pas de machine arrière. Cela ressort autant de la rhétorique utilisée (la référence au soi-disant terrorisme ukrainien) que du constat que le Russe ne peut s’imaginer perdre pied dans ce conflit.

Pour Le Figaro, alors, une question difficile se pose : "faut-il acculer le maître du Kremlin à la défaite ou préparer Kiev à lui laisser une porte de sortie ?" L’idée, lit-on ferait son chemin, en France comme aux Etats Unis.

Comment mettre fin à cette guerre, c’est – et cela restera pour un moment encore LA question. Cette semaine, l’Assemblée Général de l’Onu doit adopter une résolution condamnant les annexions illégales. La Russie a déjà démontré à suffisance que ce genre d’obstacle – pour elle – ne pesait pas lourd. Pour autant, il devient urgent de dire stop à Poutine, estime l’Echo. Avec cette résolution. Peut-être. Avec la réunion de l’Otan. Avec plus de fermeté et peut-être même en passant à l’action.

On ne sait pas trop, en lisant cet édito si l’Echo vise l’entrée en guerre des puissances occidentales ou s’il ne s’agit que de se montrer ferme. Mais quoi qu’il en soit, la presse le démontre, l’enjeu est là.

Pour l’Ukraine. Pour le reste de la planète, menacé par la possible utilisation de l’arme nucléaire.

Il faut tout le courage d’une éditorialiste comme Béatrice Delvaux, dans le Soir pour titrer ce matin son édito : le pire n’est pas une fatalité !