La revue de presse : Trump inculpé, l'accord "historique" sur l'asile en Europe et la "pitoyable" récup' du drame d'Annecy

Dernier détour par la France, encore choquée ce matin par l’attaque au couteau d’Annecy, hier. Quatre enfants en bas âge ont été grièvement blessés et restent en urgence absolue ce matin. Deux adultes ont aussi été blessées, l’assaillant, lui, a été arrêté.

Libération qualifie de "pitoyable" le jeu politique auquel se sont livrées la droite et l’extrême-droite. "A peine l’origine du suspect connue, un homme né en 1991 de nationalité syrienne, écrit le quotidien, certains ont vu un boulevard s’ouvrir devant eux. L’occasion était trop belle de remettre en lumière le thème de l’immigration qui a semblé être éclipsé ces derniers mois par la crise politique et sociale générée par la réforme des retraites. Et surtout de montrer du doigt des musulmans coupables pour certains de tous les maux. Manque de chance pour eux, continue l’éditorialiste, le suspect de l’attaque est chrétien et dispose d’un statut de réfugié obtenu en Suède, il est donc en situation régulière du point de vue du droit de l’Union. Et tout semble indiquer qu’il s’agit davantage d’un homme psychologiquement perturbé que d’un agresseur idéologisé. Ce drame d’Annecy montre bien alors que le ministre de l’Intérieur prépare un projet de loi immigration et que beaucoup fourbissent leurs arguments, que ce sujet est bien plus complexe qu’il n’y parait. Et mérite bien mieux que des discours simplistes et haineux" conclut Libération.