La revue de presse : triste France, cher pays de nos vacances

40% des vols seront supprimés ce week-end, chez Ryanair. Pour la Dernière Heure, la compagnie à bas coût "gâche les vacances de milliers de Belges." Et le quotidien évalue jusqu’à 18.000 le nombre de passagers touchés par ces annulations, ces retards ou ces changements de vol. La grève des pilotes pourrait faire suite à d’autres mouvements sociaux.

Plus loin, en Italie, ce sont les températures extrêmes qui font souffrir le sud de l’Europe. Het Laatste Nieuws signale un code rouge pour les villes de Bologne, Florence et Rome. Des températures jusqu’à 48 degrés sont annoncées en Sicile et en Sardaigne, probablement les plus chaudes jamais enregistrées en Europe.