La revue de presse : tout va mieux… Pourtant le moral n’y est pas

C’est De Morgen qui s’interroge sur ce contraste. Pourquoi alors que les indicateurs semblent au vert, pourquoi le moral reste-t-il en berne ?

Le sentiment d’appauvrissement. L’affaiblissement du pouvoir d’achat. L’augmentation, finalement, des soucis financiers alimente le moteur à méfiance politique. Les prévisions économiques de la Comission Européenne, pourtant, sont plutôt optimistes : retour de croissance et inflation qui s’atténue.

Comment concilier, d’un côté "l’impression d’enfer et damnation qui angoisse et désespère et de l’autre, la confirmation que l’état de l’Union – européenne – est plutôt bon ?" L’éditorialiste croit y voir l’effet d’un sentiment de déclinisme. Les plus âgés craignent pour le futur des plus jeunes. Les plus jeunes angoissent à l’idée que le monde dont ils hériteront sera en grand désordre.

Difficile à combattre reconnaît De Morgen. Pourtant, si la Belgique encaisse un déficit budgétaire assez lourd, c’est en partie parce qu’elle a fait des efforts considérables pour maintenir le pouvoir d’achat. Pourquoi la coalition au pouvoir ne fait-elle pas œuvre pédagogique autour de ces bonnes nouvelles ?

Serait-ce parce que les élections approchent et que personne ne veut saluer un effort collectif ? Ce qui est sûr c’est que l’ambiance politique est déjà à la bagarre préélectorale.

De Wever à la manœuvre, en Flandre, De Standaard décrypte cette stratégie de la N’Va qui veut éviter de perdre ses électeurs au profit de l’extrême droite.

La libre, elle, regrette qu’il ne se trouve personne, côté francophone, pour apporter une réponse aux propos du président de la N-VA. Ils ont beau sonner comme une rengaine trop souvent entendue, conclut la Libre, il ne se trouve personne pour l’empêcher de la rabâcher.