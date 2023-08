La revue de presse : tournée vers l’écologie

On commence avec Gazet van Antwerpen qui a suivi 3 familles en vacances. Des vacances pas comme les autres, puisque ces familles ont relevé le défi de voyager en train.

Le journal part d’un chiffre : 128.000 Belges ont acheté un billet international auprès de la SNCB cet été. Dans son article, la gazette recueille le commentaire de 3 familles, toutes plutôt ravies de l’expérience. Il pose ensuite ce constat : les touristes en train restent minoritaires.

"Et cela durera encore longtemps", s’agace l’auteur, "vu la politique de mobilité actuelle. Pourtant, le train est moins polluant que l’avion, plus sûr que la voiture". Oui mais voilà, l’avion est pourri gâté, le train est laissé-pour-compte. D’un côté, et entre autres, le kérosène, carburant de l’avion, n’est pas taxé. De l’autre, quiconque souhaite exploiter une ligne de train internationale doit payer cher pour utiliser les rails d’autres pays. Vu la taille de la Belgique, inutile de dire que la SNCB perdrait beaucoup d’argent à développer le train international.

Petit chiffre au passage, Greenpeace révélait l’année dernière que le train est en général 2 fois plus cher que son concurrent du ciel. Cela dit, l’éditorialiste pointe une lueur d’espoir, on a vu la création de quelques trains de nuit, ces dernières années.

Mais cela suffit-il ? Non répond Gazet van Antwerpen. Il faut plus de trains de nuit, plus de wagon lits, que les pays européens coopèrent mieux. L’édito implore l’Union Européenne de dévier les aides à l’aviation vers les chemins de fer.