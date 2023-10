La revue de presse : synode et commission d’enquête, l’Église en question

Pour De Standaard, le timing sera serré. Entre le lancement de cette commission, fin du mois et les élections législatives de juin, il ne reste pas beaucoup de temps utile. D’autant que les parlementaires (en plus de leur campagne électorale) auront fort à faire. Ainsi, la question du financement de l’Église a-t-elle déjà d’entrée de jeu été écartée du débat.

Pour Le Soir, "il leur faudra surtout bien calibrer l’exercice qui, vu le temps imparti et les acquis de la commission spéciale de 2010, doit être resserré, efficace et répondre à ce qui est resté dans le noir". D’autant que cette commission entend mener de front les questions relatives à l’Eglise et celle liée au (non ?) travail de la Justice belge.

Attention, rappelle encore le quotidien, le vrai travail politique, la bravoure, n’est pas de lancer cette commission mais bien "de décider comment et quand conclure au bénéfice de celles et ceux qui ont été lésés, oubliés et humiliés". Au bénéfice aussi d’un meilleur fonctionnement des institutions qui ont dérapé.