La Revue de presse : Strépy-Bracquegnies. La résilience au secours du folklore

Drame. Emotion. Incompréhension.

Après "la course folle d’un automobiliste dans un cortège carnavalesque", l’émotion et l’incompréhension touche Strépy-Bracquegnies, écrit Le Soir. Plus largement, à découvrir les unes de la presse écrite, c’est tout le pays, ce matin, qui fait écho au drame survenu dimanche matin.

Par ailleurs, la presse constate aussi que l’armée russe utilise des armes de plus en plus lourdes en Ukraine. Pour la première fois, deux missiles hypersoniques ont été tirés sur un terrain de guerre. La Russie, dans l’impasse, utiliserait-elle des moyens de plus en plus sanglants ?