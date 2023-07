La revue de presse : sous-munitions, festival annulé et Jambon accusé de mensonges

Pour l’éditorialiste du journal flamand De Morgen, "les armes à sous-munitions sont une abomination. […] Aujourd’hui encore, au Viêt Nam et au Laos, des femmes, des hommes et des enfants sont mutilés ou meurent à cause des armes à sous-munitions, 50 ans après le départ du dernier soldat américain."

De Morgen qui rappelle que sur les trente-un pays de l’OTAN, vingt-trois ont signé un traité interdisant l’utilisation des armes à sous-munitions, dont la Belgique, le Royaume-uni ou l’Espagne qui s’opposent aux livraisons américaines. Mais malgré cela, selon l’éditorialiste, "peu probable que ce sujet soit une pomme de discorde lors du sommet de l’OTAN, car, écrit De Morgen, même sur le sol européen, nous marchons sur les pas de l’Oncle Sam".