La revue de presse : "sorry seems to be the hardest word"

Cette question-là est au cœur des commentaires après le refus du parlement fédéral de présenter des excuses au nom du passé colonial belge. "Sorry seems to be the hardest word" cite Het Laatste Nieuws. Plus précis, De Standaard cite, lui, la commission spéciale Passé colonial et ce fameux point 69.

"La Chambre des représentants présente ses excuses aux peuples congolais, rwandais, et burundais pour la domination et l’exploitation coloniale, la violence et les atrocités. Ainsi que le racisme et la discrimination associés."

Recommandation suivie d’un point 70, stipulant que les excuses n’impliqueraient pas de responsabilité légale, comprenez aucune réparation financière.

Ce peuple congolais n’est-il pas plutôt aux prises avec la faim, la corruption, la guerre qui ravage le pays, bien plus que par des excuses sur un lointain passé ? Bien entendu, mais cela ne balaye en rien la responsabilité de la Belgique, ajoute De Standaard. "Le sentiment de supériorité raciste et coloniale est si profondément ancré dans l’inconscient collectif que les citoyens de couleur en subissent encore et toujours les conséquences discriminatoires."