La revue de presse : sois beau et tais-toi

Les Belges veulent simplifier les institutions du pays mais ils ne savent pas trop comment. Le Soir publie ce matin les résultats de l’enquête "unpayspourdemain.be" lancée par le gouvernement fédéral l’année dernière. Et on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un succès retentissant. Environ 10.000 Belges ont participé seulement.

Ils sont quand même presque tous d’accord sur un point : il faut simplifier l’Etat Belge. Mais comment y parvenir ? Les avis divergent, écrit Le Soir. Entre un pays plus unitaire et une Belgique scindée en deux, il y a de tout, comme cette proposition d’un répondant : le rattachement de la Wallonie à la France, et de la Flandre aux Pays-Bas, et puis Bruxelles en capitale fédérale de l’Union européenne.

Dans ce sondage, il y a de tout et de rien, mais surtout des divisions, écrit le Soir. Pour le ministre David Clarinval, c’est plutôt de la diversité, de la nuance et même de la maturité. Très optimiste, remarque le Soir.