La revue de presse : séisme, l’urgence de porter secours

Doublement comptées, car en plus du séisme et de ses répliques, sauveteurs et sinistrés doivent affronter la rigueur de l’hiver. La pluie, la neige tombent parfois en abondance dans ces régions autour de Gaziantep, proche de l’épicentre de la première secousse.

Dans ces titres, la presse ne peut que constater le chaos (L’Avenir) et la tragédie (Le Soir.)

D’une citation, La Libre résume la terreur vécue sur place "on a cru que c’était l’apocalypse." "La Turquie et la Syrie se réveillent dans la misère", écrit le Standaard.

Mais de cette misère, une douleur encore plus lourde risque de naître. Le bilan – dès le départ assez élevé, ne cesse, d’heure en heure de s’alourdir (Het Nieuwsblad.) Au point de faire craindre jusqu’à 25.000 morts, affirme Het Laatste Nieuws.