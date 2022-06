La Revue de presse : secrétaire d’Etat à l’asile ? De la boxe sans les mains !

Nicole de Moor (CD&V), la nouvelle secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration reçoit ce matin les encouragements de la presse. Assurément note la presse, ce n’est pas un poste qui rapporte des voix, mais bien plus des problèmes. La tâche revient à faire de la boxe sans les mains, écrit de Tijd.

Autre volet des commentaires, la nouvelle fiscalité automobile en Région wallonne. Résumée à une équation, plus la voiture est lourde, plus la taxe sera coûteuse. Dommage, constate la presse, le projet n’évite pas les nids-de-poule. Certains véhicules électriques sont plus lourdement taxés que d’autres qui roulent au Diesel. Explication dans la revue de presse.