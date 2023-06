La revue de presse : Sanda Dia, un jugement et un anonymat en questions

Néanmoins, des noms circulent, sur les réseaux sociaux, on l’a vu avec cet influenceur, et Het Laatste Nieuws fait sa Une ce matin sur la chasse aux sorcières qui concerne désormais les avocats et les parents d’anciens membres du cercle étudiant. Ainsi, un restaurant étoilé anversois détenu par les parents d’un étudiant qui n’a pas été condamné, envisage de fermer temporairement ses portes suite à une avalanche de critiques négatives. Même topo pour une boulangerie et une entreprise de transports, également prises pour cible.