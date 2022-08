La Revue de presse : Salman Rushdie, des "Versets sataniques" controversés ?

Salman Rushdie n’est plus sous respirateur artificiel, et il a même réussi à murmurer quelques blagues samedi, écrit le correspondant à New York du journal Le Soir. Au moment où l’écrivain semble être sur la voie du rétablissement, comme le confie son agent, on en apprend un peu plus sur son agresseur. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans, qui se serait radicalisé après un voyage au Liban, décrit Le Soir.

Le Soir reprend des extraits d’interviews de la mère de l’agresseur présumé, Hadi Matar, parus dans le Daily Mail. Elle confie que son fils est revenu de son voyage au Liban taciturne et amer, qu’il a reproché à sa mère de ne pas l’avoir sensibilisé à l’islam plus jeune, et de l’avoir encouragé à poursuivre ses études à la place.

Cette attaque reste cependant une réponse à la fatwa lancée par l’Iran sur Salman Rushdie il y a 33 ans, après la parution des Versets sataniques, roman jugé blasphématoire par certains. Mais pourquoi cette condamnation à mort reste-t-elle de vigueur après autant d’années ? Se demande de Standaard. D’autant que l’auteur n’a pas de relation particulière avec l’Iran.

L’ayatollah Khomeini s’est emparé des manifestations déjà en cours contre Rushdie à la fin des années 80, leur a apposé un cachet chiite iranien, et en a profité pour faire oublier l’instabilité économique de sa jeune république islamique, explique De Standaard.

En faisant cela, il s’est aussi placé au-dessus de la loi islamique, qui, d’après certains sunnites, impose un procès et une chance pour l’accusé de se défendre contre la fatwa. L’actuel guide suprême iranien Ali Khameini n’a jamais révoqué officiellement la fatwa, écrit De Standaard. Il a carrément dit qu’elle était irrévocable.

Malgré ces lourdes menaces pour sa vie, Salman Rushdie a poursuivi son combat. C’est à ce combat que plusieurs auteurs et autrices rendent hommage dans Libération : Leila Slimani, Edgar Keret ou encore Jean Christian Grondhal.