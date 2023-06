La revue de presse : Russie, Vivaldi ou réforme des pensions, tout est suspendu

Le sort de Prigojine en suspens. (Le Figaro) En suspens, et assez incertain. Restant invisible (mais pas inaudible) Prigojine s'est volatilisé depuis deux jours, note le quotidien français.

Les poursuites contre le chef de Wagner et ses hommes n’ont pas encore été annulées comme promis. The New York Times aussi choisit de se pencher sur la personne du mercenaire. Puisqu’on ne sait pas trop évaluer exactement quelles sont les conséquences de ces derniers jours sur le pouvoir russe, comprendre les raisons de ce coup d’état avorté sont une manière intéressante d’y voir plus clair. Constat du quotidien ? La milice Wagner vivait en quelque sorte ces dernières heures de liberté, avant récupération par l’appareil d’Etat.

Evgenui Prigojine a senti que sa milice lui échappait. Fini l’accès aux prisons pour recruter. Rivalité croissante avec le ministre de la défense Sergueï Choïgu. Les critiques de Prigojine se sont multipliées et sont devenues de plus en plus publiques et virulentes. Le schéma, dessiné par les Kremlinologues, est assez fréquent : plutôt que de régler le problème quand des subalternes s’écharpent, le pouvoir – ici Vladimir Poutine - utilise ces luttes pour asseoir son autorité.