La revue de presse : riposte implacable en Israël, fumée blanche pour le budget fédéral belge

La spirale infernale (Libération)



Le quotidien français décrit l’engrenage meurtrier dans lequel les civils israéliens et palestiniens sont pris malgré eux. Pendant que les Israéliens enterrent leurs morts et pleurent la centaine de personnes prise en otage et qui risque l’exécution, les Palestiniens à Gaza sont pris en étau. Dans cette prison à ciel ouvert de 40 kilomètres sur 5, le "siège total" décrété par le ministre de la Défense israélien hier va priver plus de deux millions d’habitants d’électricité mais aussi d’eau et de nourriture explique Le Soir.



"Le plus dur" selon ce père de famille interrogé par Libération, "[…] c’est de répondre aux questions des enfants. On tente de les rassurer alors qu’on est nous-mêmes terrorisés".