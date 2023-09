La revue de presse : rien de plus urgent que le pipigate de Vincent Van Quickenborne ?

Le Soir le note. Les présidents de CPAS des 5 plus grandes villes du pays signent une carte blanche pour alerter le fédéral. Leurs services sont débordés. EN cause, une précarité croissante du Covid à la crise de l’énergie en passant par l’inflation qui a suivi. "De plus en plus de familles peinent à garder la tête hors de l’eau. Puis, peinent à surnager, elles ont ravalé leur fierté et se sont tournées vers le dernier recours : le CPAS".

Cette situation doit alerter les politiques, gouvernements de tous niveaux de pouvoirs en tête. Car, conclut le Soir : "C’est leur rôle d’assurer que chacun de nos concitoyens puisse vivre dignement. Dans notre société où la valeur travail reste centrale, le fait de ne plus pouvoir vivre de son labeur peut devenir un facteur d’instabilité. Instabilité sociale. Politique et démocratique.

A un an des élections, ce n’est pas à prendre à la légère".