La revue de presse : retour à la case "guerre froide"

Cette "fin de guerre", The New York Times juge qu’il est temps de la "provoquer". "Donner à l’Ukraine ce qu’il faut pour en finir !" Voilà le titre d’une colonne d’opinion selon laquelle le soutien militaire actuel n’est pas suffisant. A l’appui de cette démonstration, un ex-général quatre étoiles, commandant de l’Otan, Wesley Clark est cité : "En modulant ce que nous livrons à l’Ukraine, nous saignons ce pays. Et nous laissons les Ukrainiens mourir au front."

Une autre fin est-elle envisageable ? La presse (Le Temps, 20 février 2023 et Le Monde, 22 février 2023) reprend en français la longue chronique que le philosophe allemand, Jürgen Habermas a publiée dans la Süddeutsche Zeitung (15 février 2023.) La rhétorique de l’Occident est de plus en plus guerrière, constate-t-il. En restant flou sur l’objectif poursuivi, l’Occiden avance comme des somnambules au bord du précipice. Entre "ne pas perdre la guerre" et "la gagner", il existe un espace. Les négociations de paix devront être entamées au bon moment pour empêcher que la guerre ne se prolonge et ne coûte encore plus de vies humaines et de destructions.