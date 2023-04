La revue de presse : répartition des distributeurs - les banquiers travaillent à leur rentabilité

Ce qui est sûr, c’est que les banques souffrent quelque peu, ces jours-ci. Depuis janvier, le nombre de nouveaux crédits hypothécaires est en chute libre (-47%), signale L’Echo.

Du coup, entre banque, la concurrence se renforce. Un peu sur le taux. Un peu sur la durée. Et à ce niveau-là, les acheteurs ont un levier à utiliser, un certain pouvoir de négociation, écrit l’Echo, sur les conditions du financement.

Pour autant, juge De Morgen, si ce marché de l’immobilier est sous pression, c’est surtout parce que les Belges ont de plus en plus de mal à acheter. Parmi les 5 millions de ménages belges, 1 million8 est des personnes seules (avec ou sans enfants). Soit, parmi ces 1mi° 8, une part importante de parent célibataire.

Une large partie de la problématique de l’immobilier est là. Difficile de financer un achat lorsqu’on a – à la fois – charge de famille et revenu unique. L’imposition ici pourrait jouer en faveur de ces personnes. Ça n’est pas le cas, en Belgique les célibataires sont parmi les plus taxés au monde (52,6% contre 35% pour les couples) calcule le quotidien.

Plus que le marché de l’immobilier, c’est donc sans doute l’accès à la propriété qui est en difficulté.