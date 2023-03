La revue de presse : réforme fiscale 835€/an, pension de Président de la Chambre 14.502€/mois

Cette mise en parallèle ne manque pas de poser des questions.

S’agissant de la troisième version de la réforme de la fiscalité, De Tijd juge que c’est un virage politique dans le bon sens. Non "pas une grande réforme mais au moins un pas franchi dans la bonne direction." Entre le no way des Libéraux, au sujet de la taxation des plus-values, et le no pasarán des Socialistes s’agissant de l’augmentation générale de la TVA. Objectif principal, résume De Tijd ? Réduire la charge sur le travail. En titre de presse, ça se traduit en une par ce titre : "850€ en plus pour chaque travailleur." (Le Soir)

En titre, et côté néerlandophone, Gazet Van Antwerpen fait le compte : "7813€ de pension et en plus, 6689€ d’extra, chaque mois." Faites le compte, pour un ex-président de la Chambre des Représentants, la pension s’annonce plutôt confortable. Problème, souligne la presse, le règlement qui établit cette prime serait illégal. Sur papier, le montant devrait être plafonné à 7800€. Herman De Croo (Open Vld) s’engage à rembourser le trop-perçu s’il est démontré que l’argent n’aurait pas dû lui être versé. Siegfried Bracke, en déplacement à l’étranger a réservé sa réponse.