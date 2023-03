La revue de presse : rachat du Crédit Suisse par UBS, ou le mariage forcé

Quand la première banque suisse prend le contrôle de la deuxième banque du pays, quand UBS rachète sa rivale en difficulté Crédit Suisse, ça fait la une de plusieurs quotidiens.

Parce que ce rachat d’un géant par l’autre, c’était le meilleur moyen de "rétablir la confiance".

Cette solution "n’est pas seulement décisive pour la Suisse […], mais pour la stabilité de l’ensemble du système financier", a déclaré le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, repris dans La Libre Belgique.

De Standaard y voit un mariage forcé négocié par des marchands de tapis. Tout le week-end a été consacré à travailler au sauvetage du Crédit Suisse. La Banque centrale suisse a promis 50 milliards de francs suisses, mais très vite il est apparu que ça ne suffirait pas. Le gouvernement suisse a alors opté pour cette solution radicale : fusionner les deux grandes banques du pays. UBS payera 3 milliards de francs suisses pour acquérir sa concurrente.

"Le fait que la fusion des deux grandes banques crée une banque systémique encore plus grande qui devient encore plus difficile à sauver en cas de crise est un point sensible dont personne ne se soucie à ce stade", s’inquiète De Standaard. "Le régulateur bancaire suisse a déclaré que la réglementation d’une telle méga banque serait plus stricte qu’auparavant."

Se pose aussi la question de savoir si la concurrence sur le marché suisse n’est pas trop réduite par la création d’un acteur dominant. Et puis, dans le cas helvétique, comme dans le cas des récentes faillites bancaires aux Etats-Unis, c’est l’Etat qui a volé au secours des institutions en difficulté. Donc, indirectement, c’est le contribuable qui est le garant des banques. Qu’obtient-il en retour ? C’est la question que pose l’éditorialiste du Standaard.