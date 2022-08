La Revue de presse : qui pour sauver les factures d’énergie ?

Un visage hors du commun fait la Une de l’Echo ce matin, celui de FN Meka. Il est rappeur et sa particularité : c’est un robot alimenté par une intelligence artificielle. Il vient de signer un contrat avec la grande maison d’édition américaine Capitol Records, une première pour un être virtuel, souligne l’Echo.

FN Meka, c’est une sensation sur TikTok. Il a 10,3 millions d’abonnés et plus d’un milliard de vues, écrit l’Echo. La clé de son succès : FN Meka a été créé à partir d’une analyse des plus grands morceaux de raps et son apparence s’inspire des jeux vidéo et des réseaux sociaux.