La Revue de presse : Qui peut encore faire confiance à la Russie ?

Qui, après la frappe russe samedi sur le port d’Odessa, peut encore croire que la Russie est un partenaire de confiance ? Cette question, le Standaard la pose en Une.

Car en moins de 48 heures, le Kremlin a soufflé sur les céréales, et le chaud et le froid. Chaud, l’accord céréalier qui aménage l’exportation de céréale depuis l’Ukraine via la mer Noire. Froid, les combats et les frappes qui se poursuivent, particulièrement samedi à Odessa, globalement dans le Donbass.

En Une aussi, la victoire – un peu belge – du Tour de France. Le Tour est à nous, écrit le Nieuwsblad, en titre ce matin. Les éditorialistes eux saluent (un Tour d’honneur, La Libre), s’interrogent (comment font-ils pour aller si vite, Le Figaro) ou carrément le rejettent (gardez-le votre Tour, L’Avenir.)