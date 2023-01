La revue de presse : quelle actu en 2023 ? Un œil dans la boule de cristal

La capitale était sens dessus dessous pour le soir du réveillon. C’est normal, écrit Het Nieuwsblad. 2022, ce n’était pas l’année la plus réjouissante… Le monde a vacillé aux premières semaines de 2022 avec la guerre en Ukraine. Même si on a pu mettre la distance sociale et la pandémie au placard, rappelle Het Nieuwsblad, il y a eu la crise énergétique juste après ça.

Du coup, la nuit du réveillon, c’est un peu ce moment suspendu entre deux années, où l’ardoise est effacée et où tout est permis. Pris un peu trop au pied de la lettre à Bruxelles où des secouristes ont été agressés alors qu’il réanimait quelqu’un… Une drôle d’idée de la fête, titre la DH.

Une bonne résolution proposée par Het Nieuwsblad ? L’année prochaine, ne tirez pas de feux d’artifice sur les autres comme si vous lanciez des missiles.