La revue de presse : quel avenir pour la voiture ?

On savait que pendant la crise sanitaire, les élèves avaient perdu de nombreuses heures de cours, entraînant un retard d’apprentissage. Mais l’an dernier, alors qu’il n’y avait plus de confinement, le retard s’est accéléré selon une étude de la KULeuven. Les chercheurs ont analysé les tests de fin de 6e primaire de plus de 1000 écoles de l’enseignement catholique en Flandre. Les résultats de l’étude font la une de quasi tous les quotidiens flamands ce vendredi.

Qu’est-ce qu’on y apprend ? Le retard est particulièrement criant en néerlandais. Et c’est chez les meilleurs élèves que les résultats se sont le plus dégradés. De Tijd explique que les 5% d’élèves les plus brillants ont accumulé jusqu’à 37 semaines de retard entre 2019 et 2022, soit l’équivalent d’une année scolaire. Peu stimulés, ils régressent plus que les autres.

Qui est coupable ? On cite en premier la pénurie d’enseignants en Flandre. Il y a en effet de nombreux postes vacants que les écoles ne parviennent pas à pourvoir. Et puis, il y a les conséquences de la crise sanitaire, et son effet boule de neige : les retards accumulés, en mathématiques par exemple, ne permettent pas d’acquérir de nouvelles compétences parce que les bases ne sont pas là. Conséquence pour la Flandre : elle qui était plutôt bien positionnée dans les classements internationaux PISA voit sa cote dégringoler depuis quelques années.

De Standaard y voit un signal d’alarme. Dans un pays comme le nôtre, qui n’a pas de matières premières, l’éducation est le seul moyen d’assurer notre prospérité, dit le quotidien. Chacun doit pouvoir développer ses compétences. Pour lui, mais aussi pour l’économie d’un pays qui a besoin de ces talents pour créer la richesse future.