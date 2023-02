La revue de presse : Que retiendra l’Histoire du mandat de Joe Biden ?

Dans une dépêche publiée ce jeudi matin, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne n’exclut déjà plus la livraison d’avion de chasse allemand ou américain. Le non de Joe Biden semble plutôt être un pas tout de suite. The New York Times décrypte le rituel diplomatique : d’abord Kiev demande des armes. Ensuite, l’administration Biden refuse et suggère que l’Europe livre les armes en deux fois moins de temps. Les pays européens de l’Otan hésitent, déclarent attendre que les Etats Unis acquiescent. Finalement, Biden donne son accord et la livraison d’arme (américaine ou européenne) a lieu. Argument supplémentaire développé par la presse : pourquoi la chambre des représentants aurait-elle voté à Washington un budget militaire destiné à la formation de pilote ukrainien sinon avec en tête l’idée qu’un jour ou l’autre Kiev disposera d’avion de chasse ?

Du reste, avion ou pas, les combats vont devenir de plus en plus brutaux, prévient le quotidien new-yorkais qui s’adresse alors directement aux citoyens russes : "bientôt, les vastes champs boueux de l’Ukraine seront de nouveau le théâtre d’une guerre de tranchées et de batailles de chars, qui opposeront cette fois des armes occidentales à une Russie aux abois. Le genre de conflit qui ne devait plus jamais se produire en Europe après la dernière guerre mondiale.”

Ici, en Belgique, les prix du gaz sont désormais 3 fois moins chers qu’en septembre.

La crise de l’énergie – provoquée par cette guerre – semble terminée, estime même ce matin Het Nieuwsblad. Sans cet incitant, la mobilisation occidentale aux côtés de l’Ukraine ne paraît pour l’instant pas faiblir. Sans doute nos dirigeants n’ont pas envie que l’Histoire se souvienne d’eux comme étant "celui qui a tourné le dos à l’Ukraine…"