La revue de presse : que décidera le codeco énergie ?

A ce sujet encore, le Monde dans sa matinale, offre déjà à lire l’article qu’il publiera ce midi à Paris. Y sont abordées, autant les grandes réformes, la perestroïka (cette restructuration qui n’aura pas réussi à réformer le système économique et politique) comme la glasnost (cette ouverture qui a bien plus marqué les esprits) tout comme sont évoquées les zones d’ombre du premier et unique dirigeant de l’Union Soviétique (exemple, sa défense du parti unique jusqu’en 1990 ou le fait que malgré les réformes, les opposants continuèrent d’être envoyé en colonie pénitentiaire.)

The New York Times rappelle que Gorbatchev fut le leader soviétique qui a transformé la carte de l’Europe. Peu de dirigeants auront eu un effet aussi profond sur leur époque. Lever le rideau de fer aura durablement changé l’époque.