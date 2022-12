La revue de presse : Qatargate, pourquoi le Parlement européen ?

Il le promet. Et La Libre ne peut s’empêcher d’ironiser : le Parlement européen va s’acheter une conduite.

Le Soir entre autre annonce signale que ce serait le même système criminel qui aurait servi pour le Qatar et pour le Maroc. Le Soir qui s’interroge pourtant encore : pourquoi avoir déversé tant d’argent pour convaincre quelques députés d’influer sur une résolution ?

Les corrupteurs auraient-ils perçu l’importance de cette institution, importance que bon nombre de partis semblent eux-mêmes avoir oubliée. Ce Parlement, c’est tout de même là que l’on envoie les politiciens fatigués, les trublions ou les faiseurs de voix devenus obsolètes. L’impression reste tenace que la vraie politique se joue ailleurs que dans ce Parlement. Ce scandale de corruption, constate le Soir, nous force à (re) découvrir ce parlement. Des leçons sont à tirer, de la part des eurodéputés, eux-mêmes, mais également dans le chef des partis nationaux qui seraient bien inspirés de suivre de plus près leurs députés installés "à l’Europe."

Cette affaire – constate De Morgen – n’est que la pointe d’un iceberg bien plus grand. Mais cela rappelle aussi combien les élus européens sont proches de ces groupes d’influences. Certains, d’ailleurs, n’hésitent pas à franchir le pas. Barosso chez Goldman Sachs. Ou Neelie Kroes, chez Uber ne sont que les exemples les plus médiatiques de cette culture où intérêt public et privé semblent s’entremêler.