La revue de presse : procès des attentats de Bruxelles, la page judiciaire se tourne

C’est une formule qui aura tourné dans la presse. Ce constat de chercheurs en climatologie qui fait la une du Standaard. La chaleur qui frappe actuellement la Grèce et l’Italie serait pratiquement impossible sans le changement climatique. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes. Elles durent plus longtemps et sont de plus en plus chaudes.

L’Europe est ainsi une des régions du monde où le réchauffement s’accélère le plus rapidement, note encore le quotidien.

Sur le même thème, Gazet Van Antwerpen illustre en une cette météo contrastée qui frappe l’Europe cet été. S’agissant plus précisément du GIEC (le Groupe Intergouvernemental d’Expert sur l’évolution du Climat), plusieurs quotidiens évoquent ce matin l’élection du président du Giec qui doit se tenir. Parmi les candidats en lice, 2 femmes, un Britannique, et un Belge, Jean-Pascal Van Ypersele professeur de climatologie à l’UCLouvain. Portraits des quatre à lire dans La Libre. "C’est très difficile de faire un pronostic" écrit encore La Libre.