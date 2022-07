La Revue de presse : Privée de gaz russe, l’Europe restera-t-elle unie ?

Cet objectif, pourtant, n’est pas partagé par tout les états membres. Ce matin, en une du quotidien De Tijd et de l’Echo, on peut lire : " La Belgique veut être exemptée du plan d'économie de gaz de l'Union. "

Non pas que notre pays soit opposé à l'idée de solidarité au sein de l'Europe. Non pas que la Belgique se refuse à préparer un plan d’économie de gaz. Mais bien parce que – comme une douzaine d'Etats membres, la Belgique s'oppose à l'objectif chiffré (15% d'économie de gaz), et s’oppose surtout au caractère obligatoire que pourrait prendre la mesure.

Car c’est bien cela qui coince auprès des Etats membres, pas question de laisser à la Commission le pouvoir de décréter l’état d’urgence gazier.