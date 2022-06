La Revue de presse

A lire dans la presse, les solutions proposées au gouvernement fédéral pour soutenir le pouvoir d’achat. Parmi l’éventail possible, une évidence : les mesures doivent cibler ceux qui en ont le plus besoin. Une évidence, donc, et deux tabous : la limitation de la vitesse maximale sur autoroute et la diminution des subsides aux voitures de société.

Pour la presse, le nombre de rapport à disposition du gouvernement est suffisant (BNB, OCDE, groupe d’expert). A l’exécutif de trancher, si possible rapidement et si possible, sans dénaturer non plus la teneur des propositions. Comprenez, selon la presse, pas question de saupoudrer pour faire plaisir à chaque parti de la majorité.