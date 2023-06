La revue de presse : pourquoi Conner Rousseau fait-il son outing maintenant ?

"Probablement 600 morts" écrit De Standaard. Pour Le Monde, "ce navire était un cimetière flottant. Une tragédie prévisible qui aurait eu besoin d’une aide d’urgence", citation d’un expert en incident maritime sur la chaîne de télévision publique ERT.

La Cour suprême grecque a ordonné une enquête.

Pour la Libre, c’est "le naufrage de l’Europe". Bien sûr, lit-on en édito, l’Europe n’est pas responsable de toute la misère du monde. Mais sa politique migratoire y contribue. Cette honte, conclut le quotidien, c’est la nôtre.

Le Soir juge que l’Europe forteresse est une périlleuse illusion. Elle nous pousse à pactiser avec la Libye. Avec la Tunisie. Pour tenir éloigné du sol européen des hommes, des femmes et des enfants qui espèrent trouver ici un avenir meilleur.

The Economist choisit d’aller voir au Liban les raisons de l’exode (entre 2019 et 2023, le nombre de personne quittant illégalement le Liban par bateau a littéralement explosé.) Exemple, là-bas, le salaire d’un livreur a chuté à 5% de ce qu’il était il y a 2 ans.

Le Temps, lui, observe ce qu’il reste de l’aide humanitaire. Trop de besoins. Plus assez de fond. Il faudrait réformer l’aide humanitaire. Le PAM, le programme alimentaire mondial a fait savoir, mardi, qu’il réduisait pour l’aide accordé aux Syriens son budget de moitié. Désormais, sur les 5,5 millions de Syriens aidés, seuls 2,5 seront encore pris en charge. Pas d’excuse, conclut De Morgen. "Le nouveau pacte migratoire qui a fait semaine dernière la fierté de l’Europe, n’est axé que sur nos intérêts. Ils ne s’attaquent pas aux causes profondes qui poussent les migrants à fuir. Les guerres. Les extrêmes climatiques, la corruption et le désespoir économique. Tant que nous n’aiderons pas les pays d’origine à gérer ces problèmes, le nombre de personne qui fuient continuera d’augmenter."