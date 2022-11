La revue de presse : Policier tué, où chercher les responsabilités ?

Il fut une époque, rappelle Het Nieuwsblad, où les ministres démissionnaient quand, quelque part au bas de la hiérarchie de leur cabinet, on identifiait une erreur ou une faute. C’était une époque où existaient encore quelque chose comme la responsabilité politique, une forme de sens du devoir. Ce n’est plus cas. Et c’est regrettable, estime le quotidien, car cela signifiait, aux yeux de la société, qu’une fois l’existence de l’erreur ou de la faute reconnue, elle avait une conséquence tangible.

De Standaard est loin de partager la même position : "ni le limogeage, comme le demande le Vlaams Belang, ni l’augmentation immédiate des salaires des policiers, comme le veut le MR, n’empêchera de telles violences."

La réponse, pour le quotidien est plutôt à chercher dans l’enchaînement des faits.

Pourquoi, demande Het Laatste Nieuws, les cliniques psychiatriques ne savent-elles pas à quel point un individu est dangereux et instable ? Souvent, la réticence ou l’incapacité à partager ce genre d’information est au départ de drame. Het Laatste Nieuws poussa sa critique bien plus loin, visant on ne sait trop quelle administration : "derrière chaque agresseur, se cachent des dizaines de bureaucrates blottis derrière leurs paravents et faisant preuve d’amateurisme. "

L’analyse du quotidien De Standaard semble plus mesurée : ce qu’il faudrait comprendre, ce sont les obstacles qui empêchent les bonnes informations – la dangerosité d’un individu – de parvenir à la bonne personne – ici le service médical. C’est cela juge le quotidien qui doit être mis en discussion.

D’ici là, ajoute Le Soir, on attend avec une extrême gravité le rapport du procureur général de Bruxelles. Tout comme les informations des Commissions réunies de l’Intérieur et de la Justice à la Chambre ce lundi.

Certaines réponses ont été données. Quatre jours après le meurtre, d’autres sont encore parcellaires.