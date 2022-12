La revue de presse : plus d’Eden pour les Diables

Combien de greffiers faudra-t-il encore, titre Le Soir en édito. Combien avant de comprendre.

Le Soir cite les montants des billets d’avion classe affaires (4200€), des excès de table, des nuitées dans des hôtels de luxe (500€) et des voyages parfois longs de plusieurs jours pour assurer quelques heures de réunion.

Toutes ces révélations sur les déplacements du greffier du parlement, accompagné au moins une fois par le président socialiste de l’Assemblée Jean-Claude Marcourt, tout cela intervient alors que des milliers de Wallonnes et de Wallons raclent leur tiroir pour payer les factures.

Et ce serait les inondations qui ont plombé les finances ?

Dans cette Wallonie où près d’une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, la froide exposition des faits – dans le Soir – vaut meilleur condamnation que les pires des superlatifs, écrit très justement Bernard Demonty.

Aucun des lanceurs d’alerte n’a pu trouver ailleurs qu’auprès des journalistes une oreille attentive à leur révélation. Cela, conclut le quotidien, en dit long sur l’état de déliquescence de la fonction de contrôle. Faut-il l’ajouter, ce genre de découverte ne manquera pas de pousser plus loin encore le sentiment de dégoût des électeurs.