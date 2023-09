La revue de presse : Pipi-gate, Vincent Van Quickenborne sort sa version des faits

Pour autant, ce qui est ici assez piquant pour le Ministre Open Vld, c’est – soulignent plusieurs éditorialistes, qu’il s’est fait le défenseur d’une sécurité basée sur l’utilisation des caméras de surveillance. "Celui qui n’a rien à cacher, n’a rien à craindre" sinon une interprétation erronée des images, complète Het Laatste Nieuws. L’affaire fait donc bien plus que d’arroser seulement les chaussures du ministre.

Tout l’été, il a été question de la violence qui entoure le trafic de drogue dans la capitale. De l’insécurité, aussi. Pourtant, c’est avec une affaire de fête d’anniversaire qui s’achève en eau de boudin que l’opposition tente de poignarder le ministre de la Justice. Ne venez pas en accuser les médias, prévient Het Laatste Nieuws.

Quant à tirer une conclusion, L’Avenir constate que personne dans la classe politique n’en sort grandi. Que les coups de butoir les plus virulents proviennent ici de la droite la plus dure et de l’extrême droite. Une enquête est ouverte ? Il lui suffira de répondre à cette question : à qui profite le pipi-crime ?