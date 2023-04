La revue de presse : piétons de tous pays, unissez-vous !

Faut-il interdire les trottinettes électriques en libre-service ?

Paris remballe ses trottinettes, que va faire Bruxelles ? (L’Echo)

Les Belges ne veulent plus des trottinettes. (La Dernière Heure)

Bruxelles va encadrer le stationnement des trottinettes partagées. (Le Soir)

Et même, plutôt qu’encadrer, c’est bien durcir les règles, écrit La Libre.

La conclusion revient à l’article De Standaard : Paris était la pionnière du libre-service trottinier. Voici qu’elle en devient la fossoyeuse. Pour Libération, l’affaire des trottinettes à Paris, c’est "la démocratie qui se révèle plus forte que l’argent." C’est la mairie de Paris qui dit au gouvernement français, pas besoin de 49.3 pour faire passer une mesure. Certes lorsqu’on évoque la démocratie, ce "90% de NON aux patinettes à moteur" peut étonner De Standaard, par exemple, y voit un résultat stalinien. Du reste, il convient de s’interroger : qui aurait pu pressentir que les engins de déplacement personnel fédéraient autant de haine à leur encontre ? Quand ce génial système combinant liberté et micromobilité est-il soudain devenu une engeance ? S'interroge De Standaard.

Bien sûr, suivant la formule pas très fleurie de Libération "dimanche, dans les bureaux de vote parisien dimanche, il n’y avait pas que des vieux cons. IL y avait aussi des parents qui ont peur pour leurs enfants." Pour le quotidien français, cela va bien plus loin. "Lutter contre le développement anarchique des trottinettes s’inscrit dans la même vision que refuser le poids des lobbys ou la brutalité du capitalisme." Soit la défense du plus faible. Piéton de tout pays, unissez-vous !