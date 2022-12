La revue de presse : pétrole russe, nucléaire belge et colère iranienne

Accord là-dessus a été enregistré au niveau de l’Union Européenne, du G7 et de l’Australie. Le baril russe, ce sera 60dollar (57€) et pas un de plus.

C’est une nouvelle sanction, une de plus. Un coup, dit El Pais, mais toujours pas le coup fatal. Le Courrier International traduit cet article du quotidien espagnol qui s’emploie à expliquer les mécanismes mis en place pour assurer le plafonnement des prix de l’énergie russes. Surtout, il explique combien est délicat l’équilibre à trouver entre ce qui porte atteinte à l’économie russe et ce qui ne doit pas faire souffrir les économies européennes.

Commentaire vu de Russie, citée encore par le Courrier International : "le Kremlin dénonce l’ingérence occidentale dans les logiques du marché."