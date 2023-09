La revue de presse : "Pas un cent pour la petite enfance ? Pas de déclaration de septembre !"

"Le budget des 2 nouvelles prisons s’envole" (Le Soir)

Pour sauver les projets de Bourg Léopold et celui de Vresse-sur-Semois, le gouvernement (fédéral) s’est accordé sur une augmentation, explique le Soir. Au départ, 493 millions d'euros répartis entre Flandre et Wallonie. Désormais, le coût des matériaux s’envole, les prix, eux, suivent la même courbe. L’augmentation sur laquelle s’accorde le gouvernement + 15%. Chacune des prisons coûterait désormais environ 290 millions d’euros (245 et 248 dans la première estimation.)

Un autre projet – d’une ampleur très différente – est évoqué à la une de l’Avenir : 4 nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles sont prévus (Arlon, Eupen, Mons et Ottignies.) Pour mettre en place ces centres, la secrétaire d’État en charge de l’Égalité des genres demande 9 millions d'euros.