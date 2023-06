La revue de presse : pas convaincants le nouveau bonus pension et la hausse du taux d’intérêt pour l’épargne

Le football européen tourne une page de son histoire. Vincent Duluc, du journal français "L’Equipe" a une sacrée plume. Et ce matin, il a les mots justes. "En un peu plus d’un an, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema auront disparu de la surface du football européen qu’ils auront arpenté pendant deux décennies en se couvrant de gloire, et en repoussant l’âge de la retraite comme aucune autre génération avant eux. La nostalgie vient plus tardivement aux amoureux du foot, parfois, et elle attendra peut-être que le trio s’arrache au sable et dépose ses derniers maillots, mais il faut commencer par vivre, ce matin, avec le sentiment que le football européen ne sera plus le même."

Et notre confrère français de rappeler que ce mouvement n’est pas neuf : "Pelé et Beckenbauer ont joué ensemble au New York Cosmos, et que Cruyff, Best, Gerd Müller et tant d’autres ont aussi évolué aux États-Unis, où le foot n’était rien ou pas grand-chose. Rien de neuf dans le foot, au fond : il y a toujours un nouveau monde, que l’ancien monde visite avant de disparaître."