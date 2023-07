La revue de presse : Parlement européen, Kundera et Tour de France

La Région Wallone et le risque d’aide d’Etat illégale, dans l’achat du site de Carsid, à Charleroi. La règle quand l’Etat achète un bien, c’est d’en payer le prix du marché. Les terrains dont question ici sont pollués. Dans ce cas, explique Le Soir, soit la Région l’achète moins cher mais en l’état, soit elle paye le prix en vigueur mais il revient au vendeur de dépolluer les lieux. L’achat du terrain pour 63,2 millions pose question, écrit Le Soir. D’autant plus de question qu’un avis juridique remis par un bureau d’études (et qui soulevait quelques points d’interrogations) n’a été présenté ni au ministre compétent (Willy Borsus), ni à la Sogepa, chargée de la vente.

En Une, aussi, du Tijd et de L’Echo, un projet du ministre de la santé, Frank Vandenbroeck (Vooruit.)

Faire supporter le deuxième mois de congé maladie aux employeurs. (Et non pas uniquement le 1re comme c’est aujourd’hui le cas.) Ce serait une manière, selon le socialiste flamand de responsabiliser les employeurs. L’argent tiré de ce dispositif pourrait servir à financer – en partie – une réduction des charges patronales.