La revue de presse : ONU, l’Ukraine accuse la Russie de "génocide"

Cette question, posée en titre par De Standaard, peut, à première vue, étonner. D’autant qu’elle est posée dans une lettre ouverte par une trentaine de professeurs d’université, spécialistes en droit constitutionnel, rejoints dans cette critique par une partie du monde de la Justice.

"Il y a une semaine, le 13 septembre, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor de ne plus accorder l’accueil aux hommes seuls demandeurs d’asile. Le Conseil d’État estime que cette décision n’est pas conforme à la loi qui donne à tous les demandeurs d’asile le droit d’être accueilli, lit-on dans De Standaard. Dans un État de droit, un tel arrêt ne peut avoir qu’une seule réaction : la suspension immédiate de la politique évaluée.

Nicole de Moor a annoncé qu’elle poursuivrait la ligne de conduite jugée illégale. Le gouvernement continue à violer une règle fondamentale de la démocratie, le respect des décisions judiciaires au cœur de l’État de droit."

En parallèle de cette lettre, Le Soir, en édito, qualifie dès lors la Belgique d’état voyou et il rappelle : "la démocratie n’est pas un label éternel. Bien commun, précieux et fragile qui doit être préservé par ceux et celles qui accèdent au pouvoir."

Quant à l’université, encore, De Standaard évoque en première page la sortie du recteur de l’Université catholique de Leuven. La KULeuven veut se débarrasser des règles linguistiques qui limitent ses ambitions. Pour exister sur la scène internationale, l’université doit être en mesure de recruter. Instaurer des barrières au recrutement, et notamment des barrières linguistiques va – dit-il à l’encontre de cette nécessité.