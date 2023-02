La revue de presse : on n’avance pas sur les pensions

Les usagers de la SNCB en ont marre, et ils le font savoir. C’est la une de Sudinfo, qui a transmis les nombreuses remarques des navetteurs à la SNCB : trains en retard ou supprimés, manque de places… La SNCB se justifie : moins de la moitié de ces problèmes sont de sa faute. Et pour ceux qui lui incombent : elle rappelle qu’il faut tenir en compte la pénurie de personnel et des incidents causés par du matériel vieillissant.

Le point positif, c’est qu’un grand lifting des gares belges est prévu d’ici 2032, comme nous le rappelle la Une de l’Avenir. Au total 44 milliards investis dans le rail les dix prochaines années, dont près de 2 milliards rien que pour les gares selon le ministre de la mobilité Georges Gilkinet.

Pas de projets pharaoniques comme la gare des Guillemins ou celle de Mons, mais des améliorations pour le quotidien des usagers : plus d’automates, des gares qui se ressemblent en mode copier-coller pour économiser de l’argent ou encore des gares de bus installés à proximité des trains, comme ce sera bientôt le cas à la gare de Namur.